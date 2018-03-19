Ещё
В Салехарде «Северную цивилизацию» покажут в инсталляции и перфомансах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Салехарде «Северную цивилизацию» покажут в инсталляции и перфомансах 

Красный Север 3 часа назад
Фото: Красный Север
Сегодня, 19 марта, торжественно откроется VII окружная выставка современного изобразительного искусства «Арт-Ямал». Гостей ждут в 17-00 в МВК им. И. С. Шемановского, Салехард. Как происходило становление «Северной цивилизации», можно будет увидеть в картинах, графиках, скульптуре, предметах декоративно-прикладного искусства и даже перфомансах и инсталляции. «Арт-Ямал» работает с 19 марта по 8 апреля на нескольких площадках
В рамках «Арт-Ямала» Выставочный комитет отберет работы на Межрегиональную художественную выставку «Большой Урал» в Челябинске. Авторам отобранных произведений обещаны творческие встречи и мастер-классы.
Красный Север: последние новости
Жители Губкинского вдохновились императорскими духами и создают свои В Новом Уренгое известный фотограф Борис Великов показал свои самые дорогие работы В Ноябрьске музейщики приглашают шуметь, валять, лепить. Творить!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение