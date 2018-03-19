В Салехарде «Северную цивилизацию» покажут в инсталляции и перфомансах

Сегодня, 19 марта, торжественно откроется VII окружная выставка современного изобразительного искусства «Арт-Ямал». Гостей ждут в 17-00 в МВК им. И. С. Шемановского, Салехард. Как происходило становление «Северной цивилизации», можно будет увидеть в картинах, графиках, скульптуре, предметах декоративно-прикладного искусства и даже перфомансах и инсталляции. «Арт-Ямал» работает с 19 марта по 8 апреля на нескольких площадках

В рамках «Арт-Ямала» Выставочный комитет отберет работы на Межрегиональную художественную выставку «Большой Урал» в Челябинске. Авторам отобранных произведений обещаны творческие встречи и мастер-классы.