Объявлен лонг-лист премии Сергея Курехина

Объявлен лонг-лист премии им. Сергея Курехина за 2017 год. Всего было собрано около 1000 заявок из 50 городов России и из-за рубежа. В список номинантов, среди которых редактор светской хроники «Собака.ru» Александра Карпова , вошло 74 проекта из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Челябинска, Перми, Самары и других городов России.

Самыми популярными стали номинации «Лучшее произведение визуального искусства» и «Лучший кураторский проект». В каждой из них представлено по 13 проектов. В лонг-лист вошли работы, которые представляют новаторский подход в выражении замысла художника, отражают вектор развития, будущие направления и тенденции современного искусства.

Номинации Гран-при "Поп-Механика" (перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей) На церемонии состоится премьера балетной постановки «Воробьиное озеро», созданной на музыку Сергея Курёхина. Хореограф — Максим Севагин. За костюмы отвечает художник Андрей Бартенев . Режиссер Премии — Фёдор Курёхин. Победитель в номинации Гран-При получает 200 000 рублей. Победители в номинациях «Лучший кураторский проект», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиа-объект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современной культуре» получают 100 000 рублей. В апреле 2018 года проекты, вошедшие в лонг-лист Премии, можно будет увидеть на выставке номинантов в ЦСИ им. Сергея Курёхина (Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73, 4 этаж). Выставка начнет работу с 17 апреля.

Стас Багс. Кошкин дом Анастасия Богомолова. Под куполом

Алиса Керн. Опыты охлаждения голоса

Марина Колдобская. Простые вещи

Клаудио Пармиджани, Без названия, 2017

Денис Патракеев. Мира Течение

Игорь Самолет. Пьяные признания

Нестор Энгельке. Квартира профессора Вудмана

Ильмира Болотян. Свидание в музее «Лучшее произведение визуального искусства» (инсталляция, объект, живопись, скульптура)

Стас Багс. Кошкин дом Анастасия Богомолова. Под куполом

Елена Губанова, Иван Говорков. Очередь

Алиса Керн. Опыты охлаждения голоса

Сергей Кищенко. Журнал наблюдений 2014-2017

Марина Колдобская. Простые вещи

Семен Мотолянец. Очень искусственный выбор

Клаудио Пармиджани, Без названия, 2017

Денис Патракеев. Мира Течение

Виталий Пушницкий. Трибьют

Игорь Самолет. Пьяные признания

Нестор Энгельке. Квартира профессора Вудмана

Ильмира Болотян. Свидание в музее «Лучший медиа-объект» (видеоарт, кино, анимация)

Евгений Гранильщиков. Последняя песня вечера

Максим Месяц. Объект культурного наследия №5438

Андрей Пунин. Гравитация

Егор Рогалев. Гинуннгагап

Ростан Тавасиев. Капля Креацина

Алена Терешко. В мастерской И. Е. Репина

Юрий Толстогузов. Иньков Александр. Leuchtkraft «Искусство в общественном пространстве» (проекты public art, land art, граффити)

Петр Виноградов. Банки данных

Курил Что. Эрмитаж наш Лучникова Светлана. Общий двор

Андреа Станислав, Дин Лозов. Reflect — St. Petersburg «Лучший кураторский проект»

Андрей Бартенев. HAHAHAMOSCOW МОСКВАХАХАХА

Людмила Белова. Тихие голоса

Объединение Паразит. Выхожу один я на хай-вей Катя Бочавар . Наиля Аллахвердиева. ЗЗЗ. Запахи. Звуки. Заводы

Анастасия Скворцова, Анастасия Шавлохова. Проспект Непокоренных

Светлана Усольцева. Работа никогда не завершается

«Лучший текст о современном искусстве» (как опубликованный, так и не опубликованный; премия для журналистов, критиков и искусствоведов).

Critical Mass: Moscow Art Magazine 1993–2017

А. С. Курляндцева, Ю. В. Воротынцева. Оттепель

Ильин Константин. Электронная и электроакустическая музыка Европы. Девяностые. История. Эстетика. Психология

Карпова Александра. Ян Фабр . Рыцарь отчаяния / Воин красоты

Стас Шурипа. Труды ИПСИ. Том III «Фестивали в области современного искусства»

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Государственный Русский музей. X Международный фестиваль "Императорские сады России" «АВАНГАРДЕНС».

Архстояние. Как жить?

Команда Лаборатории новых медиа. Фестиваль медиаискусства MEDIA IN Тебиева Галина, Катя Бочавар. «ВЛАДЕЙ КАВКАЗОМ!»

Алексей Борисенок, Фрида Сандстрем. «Усталость Материала», арт программа фестиваля Norberg

Мальцахер Флориан. Точка доступа. «Чувство возможности». Посвящение 100-летию революции

Культурный транзит. Фестиваль "Не темно"