Русский музей получил в дар более 160 графических работ Казимира Малевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. / ТАСС /. Русский музей получил в дар от коллекционеров 160 графических работ Казимира Малевича . Новые приобретения планируют показать на выставке уже в этом году, сообщила ТАСС заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова

"Из последних ярких приобретений — мы в этом году получили в дар от Нины Николаевны Суетиной (архитектор, дочь художника Николая Суетина — прим. ТАСС) часть коллекции графики художников русского авангарда, в том числе более 160 графических работ Малевича", — сообщила Петрова.

Музей разрабатывает концепцию выставки, чтобы познакомить публику с этими работами. «В скором времени мы их покажем зрителям, — пообещала Петрова. — Мы просто сейчас работаем над этими рисунками. Нужно их сначала внимательно изучить, понять, в каком контексте их показывать, потому что зрителю просто так показать геометрический супрематический рисунок трудно».

Государственный Русский музей обладает самой большой коллекцией произведений Казимира Малевича (1878 — 1935), в которой представлены живописные и графические работы мастера — от самых ранних произведений до поздних реалистических портретов. В собрании музея 101 живописное произведение Малевича, две архитектурные модели (архитектоны) и образцы прикладного искусства. Коллекция его графических работ в музее до последнего поступления насчитывала 50 рисунков.

Создатель супрематизма

Казимир Малевич родился в 1878 году в Киеве. В 1907 году он переехал в Москву, тогда же впервые показал на выставке Московского товарищества художников свои импрессионистские работы, затем увлекся авангардом, был членом разных творческих объединений. В 1912-1913 годах Малевич писал картины в кубофутуристическом стиле и в декабре 1913 года принял участие в создании спектакля «Победа над Солнцем» в Петербурге. В декорациях к этому спектаклю Малевич впервые использовал образ «Черного квадрата», это было началом перехода к новому направлению в искусстве — супрематизму.

После Октябрьской революции Малевича назначили комиссаром по охране памятников старины и членом Комиссии по охране художественных ценностей. Первая персональная выставка художника прошла в декабре 1919 года. В 1929 году Анатолий Луначарский назначил Малевича народным комиссаром отдела изобразительного искусства. Его работы выставляли за пределами СССР, но это стало поводом для обвинений художника в антисоветской пропаганде и шпионаже.

В 1932 году Малевич стал руководителем экспериментальной лаборатории в Русском музее. Последние годы жизни художник преимущественно создавал реалистичные портреты. Он скончался в 1935 года в Ленинграде. После смерти Малевича его коллекцию передали в Русский музей сначала на временное хранение, потом часть работ подарила музею семьея художника.