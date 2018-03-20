Куда сходить на «Неделе культуры и искусств» — 2018?

Подробная афиша культурных событий.

С 18 по 27 марта в нашем регионе проходит культурно-просветительская акция «Неделя культуры и искусства в Оренбургской области». О том, что запланировано подробно рассказали в министерстве культуры региона.

19 марта

Наше наследие

День открытых дверей в государственных и муниципальных архивах Оренбургской области

20 марта

Будущее оренбургской культуры

12:00 Посещение студентами III курса Бузулукского музыкального колледжа картинной галереи Дома культуры поселка Красногвардеец Бузулукского района Оренбургской области

13:30 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры

21 марта

День литературы и библиотек

11:30 Публичная лекция Галины Матвиевской «Оренбургская областная: страницы истории», посвященная 130-летию Областной библиотеки им. Н. К. Крупской.

Конференц-зал Областной библиотеки им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 12:00 Всемирный день поэзии: «Поэты — юбиляры 2018». Областная библиотека им. Н. К. Крупской в гостях у читателей Рубежинской библиотеки Первомайского района

12:00 «Я ищу свою душу в стихах» — вечер-встреча с поэтами Оренбуржья

Областная библиотека для слепых, ул. Профсоюзная,16 14:00 «Верхом на Пегасе»: поэтический батл. Открытие недели детской книги

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека, ул. Терешковой,25 15:00 Вечер поэзии «Кастальский ключ». совместный проект Дома литераторов им. С. Т. Аксакова и Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького

Малый зал Оренбургского драматического театра, ул. Советская,26 15:00 Публичная лекция « Владимир Даль и Оренбургский край»: к 185-летию начала службы в крае. Лектор Алла Прокофьева

Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 15:00 «Не может быть у нас культуры без знания литературы»: литературные дебаты

Центральная областная библиотека для молодежи, ул. Сергея Лазо,3 18:00 Библиосейшн: «Юбилейная ночь»

Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 22 марта

Встреча поколений

11:00 «Равняемся на мастеров»: встреча учащихся и студентов библиотечных факультетов с заслуженными работниками культуры

Пушкинский зал Областной библиотеки им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 15:00 Творческий вечер заслуженного работника культуры Оренбурга Павла Церемпилова

Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 23 марта

С Днем работника культуры

12:00 Лекция-перфоманс «Формирование документов личного происхождения и архивных коллекций выдающихся граждан России: традиции и современность» с участием представителей Федерального архива

Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 24 марта

Музеи приглашают

11:00«Рассказы старой крепости». Обзорная экскурсия по Оренбургскому губернаторскому историко-краеведческому музею

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 11:00 Мастер-класс «Аромамагия живописи» в музее изобразительных искусств

Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 12:00 Творческая мастерская по изготовлению музейных сувениров

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 14:00 Мастер-класс по вышивке лентами

Выставочный зал Областного музея изобразительных искусств, ул. Володарского,13 14:00 Мастер-класс «Sait-art»

Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 14:00 За природу в ответе и взрослые, и дети». Интерактивная экскурсия по отделу природы

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 15:00 Показ художественного фильма, экскурсия по фотовыставке из музея-заповедника М. А. Шолохова «Гений места»

Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 15:00 Мастер-класс по созданию объемной открытки

Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 15:00 «Сказки седых курганов». Тематическая экскурсия по отделу археологии

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 16:00 Творческая мастерская по изготовлению музейных сувениров

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 17:00 «Золотой век Оренбургского края». Тематическая экскурсия

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 25 марта

День кино

10:00«Читалкин в Оренбурге»: детский литературный конкурс и киносъёмка детей-победителей конкурса для видео-библиотеки канала «Читалкин» в рубрику «Читалкин в Оренбурге» и «Энциклопедии сказок Родных Городов»

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека, ул. Терешковой,25 12:00 Выставка, совместно с централизованной библиотечной системой города Медногорска «Читай! Смотри! Твори!»

Кинотеатр «Урал», Медногорск, ул. Советская,11 12:00 Выставка «немного о кино» совместно с краеведческим музеем

Кинотеатр «Родина», Бугуруслан, ул. Московская,54 26 марта

Ночь в театре

19:00 «Театр — искусство вне времени». Творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Надеждой Величко

Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького

Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького

21:00 — «Памяти Сергея Есенина». Стихотворения поэта в исполнении артистов театра Радика Дибаева и Данилы Сафиуллина

Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького

27 марта

Закрытие «Недели культуры»

10:00«Читалкин в Оренбурге»: детский литературный конкурс и киносъёмка детей-победителей конкурса для видео-библиотеки канала «Читалкин» в рубрику «Читалкин в Оренбурге» и «Энциклопедии сказок Родных Городов»

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека, ул. Терешковой,25 18:00 «Посвящение маэстро»: концерт классической музыки, посвященной Мстиславу Ростроповичу

Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповича, ул. Советская,17 18:30 Творческий вечер художественного руководителя Областного театра кукол, заслуженного артиста РФ Вадима Смирнова

Областной театр кукол, ул. Советская,23