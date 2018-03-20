Подробная афиша культурных событий.
С 18 по 27 марта в нашем регионе проходит культурно-просветительская акция «Неделя культуры и искусства в Оренбургской области». О том, что запланировано подробно рассказали в министерстве культуры региона.
19 марта
Наше наследие
День открытых дверей в государственных и муниципальных архивах Оренбургской области
20 марта
Будущее оренбургской культуры
12:00 Посещение студентами III курса Бузулукского музыкального колледжа картинной галереи Дома культуры поселка Красногвардеец Бузулукского района Оренбургской области
13:30 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры
21 марта
День литературы и библиотек
11:30 Публичная лекция Галины Матвиевской «Оренбургская областная: страницы истории», посвященная 130-летию Областной библиотеки им. Н. К. Крупской.
Конференц-зал Областной библиотеки им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 12:00 Всемирный день поэзии: «Поэты — юбиляры 2018». Областная библиотека им. Н. К. Крупской в гостях у читателей Рубежинской библиотеки Первомайского района
12:00 «Я ищу свою душу в стихах» — вечер-встреча с поэтами Оренбуржья
Областная библиотека для слепых, ул. Профсоюзная,16 14:00 «Верхом на Пегасе»: поэтический батл. Открытие недели детской книги
Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека, ул. Терешковой,25 15:00 Вечер поэзии «Кастальский ключ». совместный проект Дома литераторов им. С. Т. Аксакова и Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького
Малый зал Оренбургского драматического театра, ул. Советская,26 15:00 Публичная лекция «Владимир Даль и Оренбургский край»: к 185-летию начала службы в крае. Лектор Алла Прокофьева
Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 15:00 «Не может быть у нас культуры без знания литературы»: литературные дебаты
Центральная областная библиотека для молодежи, ул. Сергея Лазо,3 18:00 Библиосейшн: «Юбилейная ночь»
Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 22 марта
Встреча поколений
11:00 «Равняемся на мастеров»: встреча учащихся и студентов библиотечных факультетов с заслуженными работниками культуры
Пушкинский зал Областной библиотеки им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 15:00 Творческий вечер заслуженного работника культуры Оренбурга Павла Церемпилова
Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 23 марта
С Днем работника культуры
12:00 Лекция-перфоманс «Формирование документов личного происхождения и архивных коллекций выдающихся граждан России: традиции и современность» с участием представителей Федерального архива
Областная библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Советская,20 24 марта
Музеи приглашают
11:00«Рассказы старой крепости». Обзорная экскурсия по Оренбургскому губернаторскому историко-краеведческому музею
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 11:00 Мастер-класс «Аромамагия живописи» в музее изобразительных искусств
Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 12:00 Творческая мастерская по изготовлению музейных сувениров
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 14:00 Мастер-класс по вышивке лентами
Выставочный зал Областного музея изобразительных искусств, ул. Володарского,13 14:00 Мастер-класс «Sait-art»
Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 14:00 За природу в ответе и взрослые, и дети». Интерактивная экскурсия по отделу природы
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 15:00 Показ художественного фильма, экскурсия по фотовыставке из музея-заповедника М. А. Шолохова «Гений места»
Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 15:00 Мастер-класс по созданию объемной открытки
Областной музей изобразительных искусств, ул. Каширина,29 15:00 «Сказки седых курганов». Тематическая экскурсия по отделу археологии
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 16:00 Творческая мастерская по изготовлению музейных сувениров
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 17:00 «Золотой век Оренбургского края». Тематическая экскурсия
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, ул. Советская,28 25 марта
День кино
10:00«Читалкин в Оренбурге»: детский литературный конкурс и киносъёмка детей-победителей конкурса для видео-библиотеки канала «Читалкин» в рубрику «Читалкин в Оренбурге» и «Энциклопедии сказок Родных Городов»
Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека, ул. Терешковой,25 12:00 Выставка, совместно с централизованной библиотечной системой города Медногорска «Читай! Смотри! Твори!»
Кинотеатр «Урал», Медногорск, ул. Советская,11 12:00 Выставка «немного о кино» совместно с краеведческим музеем
Кинотеатр «Родина», Бугуруслан, ул. Московская,54 26 марта
Ночь в театре
19:00 «Театр — искусство вне времени». Творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Надеждой Величко
Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького
20:00 — «Сегодня праздник у девчат». Музыкальный вечер в стиле ретро с участием артистов театра Ольги Бересток, Александры Бражниковой, Юлии Ковальчук, Дарьи Ерещенко
Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького
21:00 — «Памяти Сергея Есенина». Стихотворения поэта в исполнении артистов театра Радика Дибаева и Данилы Сафиуллина
Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького
27 марта
Закрытие «Недели культуры»
10:00«Читалкин в Оренбурге»: детский литературный конкурс и киносъёмка детей-победителей конкурса для видео-библиотеки канала «Читалкин» в рубрику «Читалкин в Оренбурге» и «Энциклопедии сказок Родных Городов»
Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека, ул. Терешковой,25 18:00 «Посвящение маэстро»: концерт классической музыки, посвященной Мстиславу Ростроповичу
Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповича, ул. Советская,17 18:30 Творческий вечер художественного руководителя Областного театра кукол, заслуженного артиста РФ Вадима Смирнова
Областной театр кукол, ул. Советская,23