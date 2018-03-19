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В Оренбуржье стартовала «Неделя культуры и искусства»
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В Оренбуржье стартовала «Неделя культуры и искусства» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области 18 марта стартовала просветительская акция «Неделя культуры и искусства».
Первый раз акция прошла в 2016 году и собрала 10 тысяч человек. В 2017–ом количество посетителей оказалось уже более 50 тысяч. Мероприятия направлены на создание условий приобщения к ценностям культуры самого широкого круга людей.
В программе «Недели» также предполагаются мероприятия:
день открытых дверей в государственных и муниципальных архивах Оренбургской области;
цикл тематических экскурсий в государственных и муниципальных музеях области для учащихся и студентов творческих образовательных учреждений;
публичная лекция Галины Матвиевской «Оренбургская областная: страницы истории», посвященная 130-летию библиотеки;
«Поэты — юбиляры 2018», вечер-встреча с поэтами Оренбуржья;
поэтический батл «Верхом на Пегасе»;
открытие Недели детской книги в Оренбуржье;
Библиосейшн «Юбилейная ночь»;
Демонстрация мини-фильмов проекта «Кинопоэзия» и другие.
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