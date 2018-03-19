В Оренбуржье стартовала «Неделя культуры и искусства»

В Оренбургской области 18 марта стартовала просветительская акция «Неделя культуры и искусства».

Первый раз акция прошла в 2016 году и собрала 10 тысяч человек. В 2017–ом количество посетителей оказалось уже более 50 тысяч. Мероприятия направлены на создание условий приобщения к ценностям культуры самого широкого круга людей.

В программе «Недели» также предполагаются мероприятия:

день открытых дверей в государственных и муниципальных архивах Оренбургской области;

цикл тематических экскурсий в государственных и муниципальных музеях области для учащихся и студентов творческих образовательных учреждений;

публичная лекция Галины Матвиевской «Оренбургская областная: страницы истории», посвященная 130-летию библиотеки;

«Поэты — юбиляры 2018», вечер-встреча с поэтами Оренбуржья;

поэтический батл «Верхом на Пегасе»;

открытие Недели детской книги в Оренбуржье;

Библиосейшн «Юбилейная ночь»;

Демонстрация мини-фильмов проекта «Кинопоэзия» и другие.