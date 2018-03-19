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Выставка «В гармонии с природой» открылась в СЗАО
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Выставка «В гармонии с природой» открылась в СЗАО 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Все желающие могут насладиться картинами известного художника — Светланы Андреевой. Экспозиция проходит в зале «Тушино». На выставке представлены работы Светланы Андреевой за последние 17 лет.
— Зритель увидит национальные мотивы, иллюстрации к историческому роману Владимира Бараева «Гонец Чингисхана», пейзажи, написанные в путешествиях по разным местам России, а также портреты, иллюстрации к эпосу «Гэсэр». — поведали в администрации зала.
Увидеть картины можно до 25 марта. Чтобы насладиться произведениями искусства, необходимо лишь прийти по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Чтобы получить ответы на волнующие и интересующие вопросы, звоните: 8 (499) 493-14-67. (ср)
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