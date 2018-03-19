Slava Ptrk вновь отличился в Екатеринбурге

Идея проекта родилась ровно месяц назад, в нем приняли участие сто человек (не считая хореографов и операторов). На трехминутном видео люди вальсируют на заснеженном пруду, а затем выстраиваются в нецензурное высказывание, которое по смыслу можно заменить выражением «Пофиг, танцуем». Подобной акцией уличный художник высказал свое отношение к президентским выборам. «Было давно понятно, чем закончатся события 18 марта, поэтому хотелось как-то выразить отношение ко всему происходящему. Но не протестовать против чего-то, не ругать кого-то и не хвалить кого-то, а сделать что-то более глубокое, универсальное высказывание», — прокомментировал корреспонденту «ФедералПресс» Slava Ptrk свой проект.

Сейчас Slava Ptrk уже вернулся в Москву. До конца года он планирует презентовать в столице Урала еще два проекта: один будет связан с паблик-объектом, а другой — с виртуальной достопримечательностью. Напомним, Slava Ptrk является весьма скандальным уличным художником. Известность ему принесли такие работы, как рисунок «Патриарх-копилка», проекта «Уличная грязь» и других.