Бесплатная лекция о биологических видах пройдет в биологическом музее

Лекция «Что такое „проблемные виды“ и чем они интересны?» пройдет на бесплатной основе 22 марта в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.

— Между упрощенным учебником биологии и реальной наукой со всей ее сложностью и множеством нерешенных вопросов существует огромная разница. Один из таких вопросов: как образуются новые виды? — пояснили на официальном сайте учреждения.

На все ответит кандидат биологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного Дарвиновского музея Александр Рубцов . Эксперт обсудит с пришедшими, почему знаменитая теория Чарльза Дарвина расходится с реальной наукой.

Гостей ждут к 17:00.