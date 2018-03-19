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Бесплатная лекция о биологических видах пройдет в биологическом музее
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Бесплатная лекция о биологических видах пройдет в биологическом музее 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Лекция «Что такое „проблемные виды“ и чем они интересны?» пройдет на бесплатной основе 22 марта в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.
— Между упрощенным учебником биологии и реальной наукой со всей ее сложностью и множеством нерешенных вопросов существует огромная разница. Один из таких вопросов: как образуются новые виды? — пояснили на официальном сайте учреждения.
На все ответит кандидат биологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного Дарвиновского музея Александр Рубцов. Эксперт обсудит с пришедшими, почему знаменитая теория Чарльза Дарвина расходится с реальной наукой.
Гостей ждут к 17:00.
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