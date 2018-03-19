Ирландский видео-арт, хиты Голливуда и японские танцы: москвичей ждет насыщенная культурная неделя 

Горожанам предстоит познакомиться с культурой других стран, не выезжая за пределы МКАД.
Знакомство с ирландским видео-артом
Кельтские художники покажут свое видение истории и фольклора на «Вечере ирландского видео-арта», который пройдет 20 марта в кинотеатре «Звезда».
Она рассказывает о провокационной выставке художницы в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Посетители экспозиции не только знакомились с экспонатами, но и принимали участие в акциях, подготовленных художницей — например, садились за стол напротив неподвижной Марины Абрамович и смотрели ей в глаза. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объявлены имена лауреатов премии президента в области культуры
Жители и гости Звенигорода могут посетить выставку народного художника России Виталия Попова