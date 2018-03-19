Ещё
Ирландский видео-арт, хиты Голливуда и японские танцы: москвичей ждет насыщенная культурная неделя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирландский видео-арт, хиты Голливуда и японские танцы: москвичей ждет насыщенная культурная неделя 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Горожанам предстоит познакомиться с культурой других стран, не выезжая за пределы МКАД.
Знакомство с ирландским видео-артом
Кельтские художники покажут свое видение истории и фольклора на «Вечере ирландского видео-арта», который пройдет 20 марта в кинотеатре «Звезда».
Она рассказывает о провокационной выставке художницы в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Посетители экспозиции не только знакомились с экспонатами, но и принимали участие в акциях, подготовленных художницей — например, садились за стол напротив неподвижной Марины Абрамович и смотрели ей в глаза. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объявлены имена лауреатов премии президента в области культуры
Жители и гости Звенигорода могут посетить выставку народного художника России Виталия Попова
Вечерняя Москва: последние новости
Кабинет директора музея как художественное высказывание Объявлены имена лауреатов премии президента в области культуры «Вечерка» рекомендует посетить выставки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение