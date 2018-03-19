В египетском парке «Фараонова деревня» открыли музей китайской культуры

Каир, 19 марта / Синьхуа / — Музей китайской культуры и цивилизации в воскресенье открылся в тематическом парке «Фараонова деревня» в Египте.

Расположенная на главной дороге в провинции Гиза «Фараонова деревня» рассказывает посетителям историю древнего Египта, показывая повседневную жизнь фараонов. Сегодня парк стремится представить миру и китайскую культуру — одну из старейших культур мировых цивилизаций.

Музей, украшенный китайскими красными фонарями, рассказывает историю древней державы. Экскурсия по музею начинается с карты плотности населения Китая. В центральном зале выставлены модели Великой китайской стены и Запретного города. В музее также представлены четыре великих китайских изобретения древности.

"Укрепление китайско-египетских отношений в различных областях, удивительный экономический рост Китая и желание египтян и арабов узнать больше о китайском опыте — вот причины создания этого музея", — заявил на церемонии открытия Магди Аз-Зайят, генеральный директор парка «Фараонова деревня».

Он добавил, что открытие этого музея — воплощение мечты основателя парка Хасана Рагаба, который был первым послом Египта в Китае после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1956 году.

В церемонии открытия также принял участие советник по культуре посольства КНР в Каире Ши Юэвэнь. Он заявил, что музей дает посетителям возможность заглянуть в древнюю историю Китая и познакомиться с его ярким настоящим. —0—