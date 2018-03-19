Русскому музею подарили 160 рисунков Малевича

Русский музей получил в дар от коллекционеров 160 графических работ Казимира Малевича , сообщает ТАСС

"Из последних ярких приобретений — мы в этом году получили в дар от Нины Николаевны Суетиной (архитектор, дочь художника Николая Суетина — прим. ТАСС) часть коллекции графики художников русского авангарда, в том числе более 160 графических работ Малевича", — цитирует ТАСС заместителя директора Русского музея по научной работе Евгению Петрову

Планируется, что из предоставленных рисунков сотрудники музея сформируют отдельную выставку и посетители смогут увидеть графические работы художника уже в этом году.

Государственный Русский музей обладает самой большой коллекцией произведений Казимира Малевича. Музею уже принадлежит 101 живописное произведение авангардиста, две архитектурные модели (архитектоны), образцы прикладного искусства и 50 графических работ художника, не считая новое приобретение.