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Русскому музею подарили 160 рисунков Малевича
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Русскому музею подарили 160 рисунков Малевича 

Ревизор.ru 11 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Русский музей получил в дар от коллекционеров 160 графических работ Казимира Малевича, сообщает ТАСС.
"Из последних ярких приобретений — мы в этом году получили в дар от Нины Николаевны Суетиной (архитектор, дочь художника Николая Суетина — прим. ТАСС) часть коллекции графики художников русского авангарда, в том числе более 160 графических работ Малевича", — цитирует ТАСС заместителя директора Русского музея по научной работе Евгению Петрову.
Планируется, что из предоставленных рисунков сотрудники музея сформируют отдельную выставку и посетители смогут увидеть графические работы художника уже в этом году.
Государственный Русский музей обладает самой большой коллекцией произведений Казимира Малевича. Музею уже принадлежит 101 живописное произведение авангардиста, две архитектурные модели (архитектоны), образцы прикладного искусства и 50 графических работ художника, не считая новое приобретение.
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