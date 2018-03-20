Тематическая лекция состоялась в Армянском музее

В Армянском музее Москвы организовали лекцию «Истоки. Армянская книжная миниатюра VI-X веков». Мероприятие прошло 17 марта.

Главным спикером стала искусствовед Нарине Хачатрян.

— Наши ожидания полностью оправдались: лекцию посетили примерно 50 человек. Подобные мероприятия мы организуем, чтобы у людей была возможность провести выходные не только интересно, но и с пользой, заняться интеллектуальным досугом, — пояснили в пресс-службе культурного учреждения.

Отметим, что вход на лекции в Армянском музее всегда свободный.