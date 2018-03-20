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Тематическая лекция состоялась в Армянском музее
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Тематическая лекция состоялась в Армянском музее 

Управа района Мещанский города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Армянском музее Москвы организовали лекцию «Истоки. Армянская книжная миниатюра VI-X веков». Мероприятие прошло 17 марта.
Главным спикером стала искусствовед Нарине Хачатрян.
— Наши ожидания полностью оправдались: лекцию посетили примерно 50 человек. Подобные мероприятия мы организуем, чтобы у людей была возможность провести выходные не только интересно, но и с пользой, заняться интеллектуальным досугом, — пояснили в пресс-службе культурного учреждения.
Отметим, что вход на лекции в Армянском музее всегда свободный.
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