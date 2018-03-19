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В Академии акварели продлили выставку Ольги Волокитиной
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В Академии акварели продлили выставку Ольги Волокитиной 

Наш Теплый стан 41 минуту назад
Фото: Наш Теплый стан
Выставка Ольги Волокитиной, посвященная 50-ти летнему юбилею художника продлится до 1 апреля 2018г.
График работы музейно-выставочного комплекса Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки: среда-воскресенье с 11:00 до 19:00. Телефон для справок: 8 (495) 531-5555.
Ольга Волокитина — мастер пейзажа, натюрморта, портрета, жанра интерьера. В её картинах все окружающие предметы наполнены своей внутренней жизнью и имеют своё предназначение.
Героями картин Ольги Волокитиной становятся безмолвные обитатели лесной чащи — камни, деревья, кустарники, пни, ручьи. Они показаны крупным планом, с прописыванием мельчайших деталей природных форм. Именно умение увидеть отражение большого в малом отличает картины художника.
Адрес: улица Академика Варги, дом 15.
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