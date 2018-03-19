Ещё
Светская Москва на открытии pop-ap магазина Moonsters
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светская Москва на открытии pop-ap магазина Moonsters 

Peopletalk 39 минут назад
Фото: Peopletalk
Кто: Яна Кушнер, Оксана Бондаренко, Расида Лакоба, Евгения Линович, Евгения Тарлецкая, Юлия Курепова и многие другие.
Что: Открытие pop-ap магазина детского интерьерного бренда Moonsters.
Где: Галерея Carre d’artistes Moscow, Москва.
Когда: 17.03.2018.
Люди говорят: В столичной галерее Carre d’artistes Moscow прошел детский мастер-класс, посвященный японскому искусству и открытию pop-ap магазина детского интерьерного бренда Moonsters. Гостей лично встречали организаторы мероприятия Яна Кушнер, основательница Moonsters, и Юлия Акимова, владелица Carre d’artistes Moscow. Дети смогли нарисовать работы по мотивам картин японского художника Такаси Мураками, ознакомиться с культурой Японии, а также посмотреть на настоящий театр теней.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/svetskaya-moskva-na-otkrytii-pop-ap-magazina-moonsters/
Peopletalk: последние новости
10 звезд, которые отказались от славы и стали обычными людьми Как Мелания и Дональд Трамп поздравили детей с Хэллоуином? Это успех! Фильм «Я худею» поставил новый рекорд в первый день проката!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение