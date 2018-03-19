Светская Москва на открытии pop-ap магазина Moonsters 

Кто: Яна Кушнер, Оксана Бондаренко, Расида Лакоба, Евгения Линович, Евгения Тарлецкая, Юлия Курепова и многие другие.
Что: Открытие pop-ap магазина детского интерьерного бренда Moonsters.
Где: Галерея Carre d’artistes Moscow, Москва.
Когда: 17.03.2018.
Люди говорят: В столичной галерее Carre d’artistes Moscow прошел детский мастер-класс, посвященный японскому искусству и открытию pop-ap магазина детского интерьерного бренда Moonsters. Гостей лично встречали организаторы мероприятия Яна Кушнер, основательница Moonsters, и Юлия Акимова, владелица Carre d’artistes Moscow. Дети смогли нарисовать работы по мотивам картин японского художника Такаси Мураками, ознакомиться с культурой Японии, а также посмотреть на настоящий театр теней.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/svetskaya-moskva-na-otkrytii-pop-ap-magazina-moonsters/