Уральский художник Слава ПТРК снял видеоролик о политике и танцах

Екатеринбургский уличный художник Слава ПТРК создал видеоролик, в котором говорит о политике. По его мнению, если человек не может повлиять на ситуацию, то проще не думать о ней, об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал»

На видео 100 человек и 50 пар танцуют вальс на льду Верх-Исетского озера. В какой-то момент люди останавливаются, делают шаг в сторону, а с высоты птичьего полета становится видна надпись:, пляшем». После этого партнеры вновь сходятся и продолжают танец.

«Проект о том, что нужно сохранять оптимизм в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг. Оптимизм с долей здорового пофигизма. Надо жить своей жизнью и делать своё дело, делать его круто, а не забивать голову политикой и внешними проблемами. Не хвататься за голову каждый день от сообщений в новостной ленте, а двигаться вперед и верить в себя. Если можешь на что-то повлиять — повлияй. Не можешь повлиять на события — забей. Пренебреги, и вальсируй дальше», — комментирует свой новый проект Слава ПТРК.

«Проект Славы ПТРК о том, что люди важнее политики, музыка много правильнее войны, жизнь больше всех выборов и президентов. Проект о том, что мы есть и будем несмотря ни на что-то», — прокомментировал депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев на своей странице в «Facebook».

Посмотреть полное видео можно на канале Славы ПТРК в Youtube.