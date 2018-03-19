Жители и гости Звенигорода могут посетить выставку народного художника России Виталия Попова

Работы художника побывали во многих странах и везде получили высокую оценку зрителей.

Выставка работ народного художника России Виталия Попова «С этюдником по странам и континентам» открылась в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Посетители могут увидеть картины, выполненные в различных техниках, но большая часть пейзажей создана при помощи гуаши. Большая часть картин посвящена российским городам и деревням.

Выставка будет работать до конца апреля текущего года.