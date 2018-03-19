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Жители и гости Звенигорода могут посетить выставку народного художника России Виталия Попова
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Жители и гости Звенигорода могут посетить выставку народного художника России Виталия Попова 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Работы художника побывали во многих странах и везде получили высокую оценку зрителей.
Выставка работ народного художника России Виталия Попова «С этюдником по странам и континентам» открылась в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Посетители могут увидеть картины, выполненные в различных техниках, но большая часть пейзажей создана при помощи гуаши. Большая часть картин посвящена российским городам и деревням.
Выставка будет работать до конца апреля текущего года.
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