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В Волгограде открывается выставка декоративно-прикладного искусства
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В Волгограде открывается выставка декоративно-прикладного искусства 

АиФ Волгоград 16 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградской Детской художественной школе №1 открывается 25-я юбилейная экспозиция «Диво-дивное». Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в центре «Славянка», свои работы продемонстрируют участники разных поколений — «мастера» декоративно-прикладного искусства в возрасте от семи до 89 лет. Это учащиеся школ, профучилищ, вузов, воспитанники детсадов, жители Волгоградской области и даже других регионов России. «Каждый раз у нас уникальные работы, — отмечает директор центра „Славянка“ Ирина Плеханова. — Их к нам везут отовсюду: из Челябинска, Знаменска, Астрахани и других городов. Все они выполнены и в разных техниках». Нередко юные участники выставки делают работы вместе с бабушками и дедушками. Отправляют на экспозицию свои произведения и мастера и их ученики. Работы, по словам Ирины Плехановой, делают из любых самых неожиданных материалов. К примеру, в 2017 году были картины из рыбьих костей.
Среди номинаций конкурса в этом году: «Русские традиции декоративно-прикладного творчества»; «Народные промыслы в современном дизайне»; «Золотые руки мастера»; «Сотворчество „Учитель-ученик“; „Цветы России“; „Юный мастер“; „Из отходов в доходы“.
Добавим, что три победителя выставки отправятся в крымский пансионат „Дубна-1“.
Выставка продлится до 31 марта. Вход и мастер-классы волгоградских умельцев все желающие могут посетить бесплатно.
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