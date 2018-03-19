Лекцию о творческом направлении архитектора Николая Ладовского проведут в районе Арбат

Жителям района Арбат расскажут о творческой школе Николая Ладовского на лекции, которая пройдет 21 марта в Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева.

Гости познакомятся с образовательной системой известного представителя рационализма. Николай Ладовский разработал ее во время своей преподавательской практики. Лекцию проведет искусствовед, заведующая научным отделом хранения архитектурно-графических фондов XX-XXI веков музея Елена Желудкова. Посетители узнают о научно-исследовательской лаборатории архитектора и дисциплине «Пространство».

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом №5/25. Вход на лекцию платный.