Художник Василий Слонов поздравил россиян с выборами Путина «Ватным Ждуном», усевшимся в священном трепете на шесть лет напротив Кремля

Красноярский художник-постмодернист Василий Слонов поздравил жителей России с выборами президента новым «Ждуном» — он в ватнике сидит напротив Кремля и созерцает происходящее с застывшим в глазах изумлением.

"Ватный Ждун поздравляет! Он долго ждал… и вот, Ватный Ждун поздравляет всех насельников вселенной, с избранием президента России! И в священном трепете благословляет ближайшие шесть лет!" — написал Василий Слонов в своем

Facebook

В соцсетях уже окрестили ватное создание Ждуном-2024 и вместе с ним усаживаются поудобнее в ожидании указанной даты.

"Ждун", созданный в 2016 году голландской художницей

Маргритой ван Брифорт, за последний год успел стать в России воплощением национальных архетипов, символом ожидания, непонимание, недоумение.

Одевший Ждуна в ватник художник Василий Слонов стал широко известен такими работами, как инсталляция

"Пантеон сибирских супергероев", проект «Ватники Апокалипсиса», в рамках которого представил

"духовную скрепу", ударом в ватный колокол он открывал XI Красноярскую музейную биеннале «Практика соприкасания».

Художник установил в 2015 году

"Большое ватное сердце Родины"

на площадке у культурно-исторического центра в Красноярске, стал автором концепции «Сибирского сада ватных камней» и создал арт-объект «Рождение ватника».

А первую широкую известность Слонов получил в 2013 году, представив проект, посвященный Олимпиаде в Сочи. Тогда он изобразил

на своих плакатах злобного Чебурашку, олимпийские кольца в виде петель виселицы и завитков колючей лагерной проволоки, матрешку в виде гранаты-лимонки, Сталина под маской белого медведя. Экспозиция работ Слонова на фестивале «Белые ночи» в Перми закончилась скандалом. Местные власти не только закрыли выставку, но и попытались (впрочем, безуспешно) завести на художника дело по обвинению в экстремизме.

А в начале января 2018 года Василий Слонов создал «берестяной» презерватив к чемпионату мира по футболу-2018. На эту работу его вдохновила раздача контрацептивов на Олимпиаде в Пхенчхане. По мнению Слонова, раздавать на ЧМ в России Durex и Contex «непатриотично».

"В связи со сложившейся традицией, обращаюсь к Министерству спорта РФ, к Российскому футбольного союзы, а также к организационному комитету «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с предложением срочно наладить производство специальных русских презервативов, отражающих мощь и величие нашей Родины!" — написал Василий Слонов в Facebook.

Идея «Only Russian Condom» с лозунгом «Только русские. Только березовые. Только твои» должна стать сувенирной продукцией, которую будут получать гости ЧМ.

Художник отмечает, что техническая сторона этого проекта проста в реализации. «Презервативы изготавливаются из комбинации молочного и черного латекса. Получают сертификацию законным путем, и поступают на рынок. в свободный оборот. Если Минспорта, РФС, Оргкомитет адекватно не отреагируют, то будут найдены частные инвесторы…», — отметил Слонов.