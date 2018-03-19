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Хелен Легг назначена новым директором Тейт Ливерпуль
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Хелен Легг назначена новым директором Тейт Ливерпуль 

АртГид 16 часов назад
Фото: АртГид
Хелен Легг назначена директором Тейт Ливерпуль, она сменит на этом посту Франческо Манакорду, ставшего художественным директором фонда V-A-C. Легг с 2010 года работала в Бристоле директором Спайк-Айленда — кластера, объединяющего мастерские художников и дизайнеров, галереи, культурные центры и выставочные площадки, — где курировала разнообразную программу, включавшую персональные выставки Харуна Мирзы, Любайны Химид, Шарлотты Проджер и др. Любайна Химид стала лауреатом премии Тернера после выдвижения ее кандидатуры за выставку на Спайк-Айленде. За время работы на Спайк-Айленде Легг смогла сделать из него одну из важных площадок современного искусства в Англии. В настоящее время Хелен Легг является членом ряда комиссий и советов по искусству, до прихода на Спайк-Айленд она была куратором Ikon Gallery в Бирмингеме. Легг была членом жюри Тернеровской премии 2014 года и членом отборочного комитета павильона Великобритании на Венецианской биеннале 2017 года. Директор галереи Тейт Мария Болшоу выразила надежду, что богатый опыт Хелен Легг и ее кураторские достижения позволят ей привлечь в Тейт Ливерпуль новых зрителей.
Источник: artnews
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