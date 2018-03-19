В Новосибирске проходит конкурс для молодых талантливых художников

В Новосибирске 15 марта в галерее «Фактор» прошла пресс-конференция, посвященная конкурсу «Таланты Сибири». Участвовать в нем предлагают молодым художникам. Благодаря участию в конкурсе юные таланты смогут продвинуться на мировых арт-рынках и стать востребованными.

«Талант — это живой механизм, который требует постоянного развития, — сказала во время пресс-конференции Ирина Кузнецова , владелица художественной галереи «Фактор». — Мы решили создать региональный конкурс для молодых художников, чтобы поддержать талантливых творческих людей, при этом не только из Новосибирска и региона».

Финал конкурса пройдет 26 апреля по адресу улица Ленина, 12. С победителям заключат контракты и будут продвигать их работы на международных арт — рынках в Арабских эмиратах и КНР. Конкурс проводится по 3 номинациям: портрет, пейзаж и натюрморт.

«Я считаю, что с молодежью нужно тесно работать, — убежден президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев. — Новосибирск — наша Родина, поэтому мы должны продвигать наших творческих ребят, при этом, не только в России, но и в международном арт-пространстве. Могущество России должно прирастать сибирскими талантами. Когда люди из разных сфер жизни объединяются, чтобы поддерживать молодежь, создаются значимые для общества проекты».

К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, студенты профильных высших и специальных учебных заведений, а также учащиеся частных художественных школ и студий рисования в возрасте от 18 лет и старше.

«Конкурс даёт молодым художникам возможность продвигать своё творчество не только на местном, но и на мировом уровне, реализовывать свой творческий потенциал. В Новосибирской области немало молодых талантов, которые способны громко заявить о себе и добиться успеха», — отметил министр культуры НСО Игорь Решетников

Конкурс проводят картинная галерея «Галерея Фактор», студия дизайна интерьеров ArtVision, Сибирская Ассоциация дизайнеров и архитекторов при поддержке министерства культуры Новосибирской области и Творческого союза художников. Информационным спонсором выступил «АиФ-Новосибирск»

«Такие проекты крайне важны для нашего города, — считает заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Владимир Державец. — Новосибирск дал миру много художников, музыкантов и других талантливых личностей. Но в основном они уезжают в столицу и за границу. Организация таких проектов— важный шаг к тому, чтобы выпускники наших сильных художественных школ оставались в родном городе, были востребованы и известны здесь».

Итоги конкурса объявят 26 апреля. Победитель в каждой номинации заключит договор с галереей «Фактор» и студией дизайна интерьеров ArtVision. После этого художников будут продвигать на мировые арт-рынки и проводить персональные выставки. Финалистов определит профессиональное жюри.

Пока организаторы представили одну из участниц конкурса. Художница решила принять участие по двум номинациям.

«Я хочу написать портрет ребенка, больного онкологией, — рассказала Анастасия Отришко. — При этом, хочу показать, как 18-летнюю Дашу с тяжелой судьбой ярко выделяет ее потрясающее жизнелюбие. Этой работой я хочу показать людям, что нужно радоваться каждому новому дню не смотря ни на что и всегда надеяться на лучшее».

Заявку на участие и работы можно отправить до 14 апреля по электронному адресу unica_art@sibdis.ru. Форму заявки и Положение о конкурсе можно найти на сайте министерства культуры Новосибирской области.