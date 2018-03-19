Пасхальная выставка-ярмарка «Благословенная Самара» откроется на этой неделе

На площадке выставки все дни будет работать московская экспозиция «Милосердие в истории. Вклад великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества Красного Креста », которая ранее находилась в Женеве и в Вене. К 100-летию мученической кончины преподобной Елизаветы гости смогут приложиться к частицам мощей преподобной мученицы Елизаветы, инокини Варвары. Ежедневно на площадке экспозиции будут проходить экскурсии.

Гости выставки смогут встретиться с преподавателем Николо-Угрешской православной духовной семинарии по предмету «Библейская археология» Сергеем Юрьевичем Воробьевым . Сергей Юрьевич, автор книг «Евангельские события», «Библия, история, археология», «Библия и история», за труды в системе образования награжден медалью преподобного Сергия Радонежского

Алексей Солоницын. Посетителей выставки, как всегда, ждет насыщенная духовно-просветительская программа: лекция о православных святынях Самарского края, история главных святынь христианства, практические рекомендации «Как вести себя созависимым? Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», телемост с Италией, концерт великопостных духовных кантов. Также перед гостями выставки выступят православные писатели — Отец Сергий Гусельников, Юрий Воробьевский

Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет заняться росписью акрилом, сделать пасхальные сувениры.

В церковной экспозиции выставки можно прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии. На пасхальной ярмарке можно приобрести натуральные продукты, уникальные товары: мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие сладости.