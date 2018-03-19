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Пасхальная выставка-ярмарка «Благословенная Самара» откроется на этой неделе
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Пасхальная выставка-ярмарка «Благословенная Самара» откроется на этой неделе 

Волга Ньюс 16 часов назад
Фото: Волга Ньюс
На площадке выставки все дни будет работать московская экспозиция «Милосердие в истории. Вклад великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества Красного Креста», которая ранее находилась в Женеве и в Вене. К 100-летию мученической кончины преподобной Елизаветы гости смогут приложиться к частицам мощей преподобной мученицы Елизаветы, инокини Варвары. Ежедневно на площадке экспозиции будут проходить экскурсии.
Гости выставки смогут встретиться с преподавателем Николо-Угрешской православной духовной семинарии по предмету «Библейская археология» Сергеем Юрьевичем Воробьевым. Сергей Юрьевич, автор книг «Евангельские события», «Библия, история, археология», «Библия и история», за труды в системе образования награжден медалью преподобного Сергия Радонежского.
Посетителей выставки, как всегда, ждет насыщенная духовно-просветительская программа: лекция о православных святынях Самарского края, история главных святынь христианства, практические рекомендации «Как вести себя созависимым? Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», телемост с Италией, концерт великопостных духовных кантов. Также перед гостями выставки выступят православные писатели — Отец Сергий Гусельников, Юрий Воробьевский, Алексей Солоницын.
Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет заняться росписью акрилом, сделать пасхальные сувениры.
В церковной экспозиции выставки можно прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии. На пасхальной ярмарке можно приобрести натуральные продукты, уникальные товары: мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие сладости.
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