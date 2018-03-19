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Лидия Скаргина. «Я не боюсь».
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Лидия Скаргина. «Я не боюсь». 

Ревизор.ru 16 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Впервые в залах Белгородского музея представлена персональная выставка художницы «Я не боюсь», но жители Белгорода знают её творчество. Натюрморт Лидии Скаргиной «Сирень» (1990) находится в постоянной экспозиции Белгородского художественного музея, а также художница — постоянная участница масштабных межрегиональных выставок-конкурсов, которые организует Белгородский художественный музей. В картинах Лидии Скаргиной сочетаются мудрый взгляд на жизнь, юношеская открытость, ритмическая цветовая композиция. «Балкон». Фото: Марина Жемчужникова
Художница работает над такими темами, как натюрморты, пейзажи и «диалоги», передавая в них всю красочность, гармоничность, необычный колорит своего внутреннего мира. Посетители выставки увидят такие работы, как «Натюрморт с красной чашкой», «Веранда» (2017), «Балкон» (2005), «Разговор вечером» (2009). Натюрморты Лидии Скаргиной динамичны, бравурны, активны, а персонажи картин вдумчивы, созерцательны и лишены суеты. Художница обладает даром говорить на языке цвета и мощных пластических форм и мыслить живописными категориями. «Сирень». Фото: Марина Жемчужникова
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