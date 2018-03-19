Омичей приглашают на выставку русских костюмов

22 марта в омском парке «Россия — моя история» откроется выставка, посвящённая русскому костюму. Посетители смогут увидеть народные костюмы XIX-XX вв. из частной коллекции известного исследователя Александра Акулова . Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

С 22 марта омичи смогут посетить выставку «Русский мир в небесном и земном». Её подготовили в омском историческом парке. На экспозиции представят русские народные костюмы XIX-XX вв, а также а также более 80 предметов быта из коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея и историко-культурного комплекса «Старина Сибирская».

«В пространстве экспозиции традиционного русского костюма найдет свое воплощение вечное движение по кругу жизни, от рождения до ухода, и по календарному году, от Рождества до Пасхи. Экспозиция поможет сформировать у посетителей выставки представление о глубине корней русского мира, в которых сокрыт культурный опыт прошлого, результаты его освоения настоящим и устремление в будущее», — уточнили в пресс-службе областного министерства культуры

Добавим, что с 23 января по 25 марта в Омске будет проходить форум «Академия русской культуры». На разных площадках будут проходить различные мероприятия для всех желающихю Одна из главных тем форума — костюм и его современная интерпретация.