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Омичей приглашают на выставку русских костюмов
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Омичей приглашают на выставку русских костюмов 

АиФ-Омск 16 часов назад
Фото: АиФ-Омск
22 марта в омском парке «Россия — моя история» откроется выставка, посвящённая русскому костюму. Посетители смогут увидеть народные костюмы XIX-XX вв. из частной коллекции известного исследователя Александра Акулова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
С 22 марта омичи смогут посетить выставку «Русский мир в небесном и земном». Её подготовили в омском историческом парке. На экспозиции представят русские народные костюмы XIX-XX вв, а также а также более 80 предметов быта из коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея и историко-культурного комплекса «Старина Сибирская».
«В пространстве экспозиции традиционного русского костюма найдет свое воплощение вечное движение по кругу жизни, от рождения до ухода, и по календарному году, от Рождества до Пасхи. Экспозиция поможет сформировать у посетителей выставки представление о глубине корней русского мира, в которых сокрыт культурный опыт прошлого, результаты его освоения настоящим и устремление в будущее», — уточнили в пресс-службе областного министерства культуры.
Добавим, что с 23 января по 25 марта в Омске будет проходить форум «Академия русской культуры». На разных площадках будут проходить различные мероприятия для всех желающихю Одна из главных тем форума — костюм и его современная интерпретация.
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