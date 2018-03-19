Подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» посетили Палеонтологический музей

Получатели социальных услуг центра «Жулебино» недавно побывали на экскурсии в очень далекое прошлое. Они посетили Палеонтологический музей имени Орлова.

— Наши пенсионеры с огромным интересом изучали экспонаты музея, и на их лицах был неподдельный восторг, — пояснил представитель центра.

Палеонтологический музей имени Орлова по праву считается одним из крупнейших естественноисторических музеев мира. Экспозиция музея посвящена эволюции органического мира Земли. В каждом зале перед посетителями предстают не только характерные для определенного геологического времени группы организмов, но и наиболее интересные фаунистические комплексы. (вт)