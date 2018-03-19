Викторину по творчеству Максима Горького проведут в библиотеке Ховрина

В субботу, 22 марта, в библиотеке №27 района Ховрино проведут познавательное мероприятие, приуроченное к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Об этом сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы Северного округа столицы.

«В программе: викторина по экранизациям произведений Горького, обзор книг с книжно-иллюстративной выставки, демонстрация фрагментов фильмов по произведениям Горького», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 14.00. Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Участие бесплатное. (то)