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Музей советского быта переедет из старинного особняка в офисник в центре и поменяет формат
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Музей советского быта переедет из старинного особняка в офисник в центре и поменяет формат 

e1.ru 16 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге больше не будет работать Музей советского быта «Сделано в СССР» по адресу Сакко и Ванцетти, 40. Там экспозиция располагается до конца марта и переезжает в новое помещение — в офисное здание на Чёбышева, 4 (в районе пересечения Ленина и Восточной).
— С апреля музей переезжает на новый адрес и объединяет свои усилия с Антимузеем компьютеров и игр. Новое пространство будет называться «Фабрика „АртПозитив“», — сообщила директор музея «Сделано в СССР» Ирина Светоносова. — Формат моего музея с любимыми локациями и фотозонами обязательно сохранится, но добавится множество других необычных активностей. Будем делать больше акцента на каких-то мероприятиях — фестивали, лекции, кинопросмотры, встречи. Может быть, мы откажемся от ежедневной работы в прежнем режиме, а будем открыты только в выходные на время мероприятий. Но если будут желающие, то и экскурсии, конечно, в любой день проведём.
О поисках нового помещения руководители Музея советского быта и антимузея компьютеров говорят уже несколько месяцев. В новое место они переезжают, потому что там, по словам Ирины Светоносовой, в два раза больше места, чем в особнячке на Сакко и Ванцетти.
Не так давно экспозиция, посвящённая компьютерам, переехала из здания на Декабристов в мультимедийный парк «Россия — моя история». Её закрывать пока не планируют.
— В мультимедийном парке экспозиция остаётся, там будет именно музей. А на Чёбышева будет креативное пространство, в котором мы будем делать различные инсталляции, проводить фестивали и другие активности, — пояснил руководитель антимузея компьютеров Сергей Мартьянов.
Новое арт-пространство будет располагаться в подвальном помещении офисного здания на Чёбышева. В этом месте раньше была типография, а позже — квест. Сейчас музейщики делают в помещении ремонт. Открыться планируют в апреле.
Один из примеров будущих активностей в арт-пространстве — это фестиваль компьютерных игр. Подобные уже проходили в Екатеринбурге, почитать репортаж с одного из них можно здесь.
Музей советского быта открылся в Екатеринбурге в марте 2017 года. В нём были собраны вещи из советского обихода: заводной медведь, футуристический фен, уличный рупор, дверь-сейф, счётная машинка и так далее. Посмотреть на них можно в нашем фоторепортаже.
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