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Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры
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Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой огласил имена лауреатов премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года и премии для молодых деятелей культуры.
"С 2013 года вручается премия президента за произведения для детей и юношества. За эти годы премии были присуждены 14 деятелям литературы, изобразительного, музыкального и анимационного искусства", — сказал Толстой журналистам в понедельник.
Лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали композитор Алексей Рыбников, худрук Государственного пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер и директор Школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев.
"Премия для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. Молодые — это значит до 35 лет. За эти годы премии присуждены 26 молодым деятелям культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Бурятии, Чеченской республики, Алтайского, Приморского края", — уточнил Толстой.
По его словам, в этом году было 11 заявок на премию, из них было выбрано три кандидатуры. Лауреатами 2017 года стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская, заместитель директора по научной работе, начальник отдела музейной деятельности Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Воронежской области Софья Кондратьева, солист Большого театра России Денис Родькин.
Толстой уточнил, что премию вручат 26 марта в честь Дня работника культуры.
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