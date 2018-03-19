Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости . Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой огласил имена лауреатов премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года и премии для молодых деятелей культуры.

"С 2013 года вручается премия президента за произведения для детей и юношества. За эти годы премии были присуждены 14 деятелям литературы, изобразительного, музыкального и анимационного искусства", — сказал Толстой журналистам в понедельник.

"Премия для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. Молодые — это значит до 35 лет. За эти годы премии присуждены 26 молодым деятелям культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Бурятии, Чеченской республики, Алтайского, Приморского края", — уточнил Толстой.

По его словам, в этом году было 11 заявок на премию, из них было выбрано три кандидатуры. Лауреатами 2017 года стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская , заместитель директора по научной работе, начальник отдела музейной деятельности Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Воронежской области Софья Кондратьева, солист Большого театра России Денис Родькин

Толстой уточнил, что премию вручат 26 марта в честь Дня работника культуры.