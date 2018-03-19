Объявлены лауреаты премии президента в области литературы и искусства 

Стали известны лауреаты премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года и премии для молодых деятелей культуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы государства по вопросам культуры Владимира Толстого.
Первую из указанных наград присудили композитору Алексею Рыбникову, худруку Государственного пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимиру Рецептеру и директору Школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимиру Чикишеву.
Среди лауреатов премии для молодых деятелей культуры — режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская, замдиректора по научной работе, начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Воронежской области Софья Кондратьева, солист Большого театра России Денис Родькин.
По словам Толстого, церемония вручения состоится 26 марта.