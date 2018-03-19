Ещё
Объявлены лауреаты премии президента в области литературы и искусства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены лауреаты премии президента в области литературы и искусства 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны лауреаты премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года и премии для молодых деятелей культуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы государства по вопросам культуры Владимира Толстого.
Первую из указанных наград присудили композитору Алексею Рыбникову, худруку Государственного пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимиру Рецептеру и директору Школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимиру Чикишеву.
Среди лауреатов премии для молодых деятелей культуры — режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская, замдиректора по научной работе, начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Воронежской области Софья Кондратьева, солист Большого театра России Денис Родькин.
По словам Толстого, церемония вручения состоится 26 марта.
Газета.Ru: последние новости
В Лос-Анджелесе начали строить музей создателя "Звездных войн" Дом живописца Констэбля продадут за $5 млн Медведев в поздравлении Мессереру: вы совершили революцию в декорационном искусстве
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение