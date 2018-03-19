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Ансамбль «Любава» из Выхина-Жулебина отличился на фестивале «Моя родина»
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Ансамбль «Любава» из Выхина-Жулебина отличился на фестивале «Моя родина» 

Управа района Выхино-Жулебино 14 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Кремлевском дворце 14 марта состоялся гала-концерт II Фестиваля национального костюма и таланта «Моя Родина». Вокальный ансамбль «Любава» из детской школы искусств имени Балакирева района Выхино-Жулебино стал лауреатом фестиваля в номинации «Вокал».
Кроме того, Ксения Волошина приняла участие в дефиле, продемонстрировав русский народный (сценический) костюм, и стала лауреатом в номинации «Современный сценический костюм».
Напомним, что школа искусств расположена по адресу: Ферганская улица, дом 23. (вт)
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