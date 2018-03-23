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Следователи проверят омскую школу, где протекает крыша
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Следователи проверят омскую школу, где протекает крыша 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В региональном управлении СК РФ проведут проверку в омской школе, где протекает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне, 22 марта, в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, автор которой пожаловалась, что в школе на проспекте Мира в Омске протекает крыша.
В связи с тем, что крыша школы протекает, в коридоре постоянно стоят вёдра, пол мокрый.
«21 марта учащийся 7 класса, поскользнувшись на мокром полу, упал и получил травму позвоночника, в настоящее время он проходит стационарное лечение», — уточнили в пресс-службе СК РФ по Омской области.
Отметим, что в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося и оценят действия работников администрации школы.
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