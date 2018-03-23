Следователи проверят омскую школу, где протекает крыша

В региональном управлении СК РФ проведут проверку в омской школе, где протекает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне, 22 марта, в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, автор которой пожаловалась, что в школе на проспекте Мира в Омске протекает крыша.

В связи с тем, что крыша школы протекает, в коридоре постоянно стоят вёдра, пол мокрый.

«21 марта учащийся 7 класса, поскользнувшись на мокром полу, упал и получил травму позвоночника, в настоящее время он проходит стационарное лечение», — уточнили в пресс-службе СК РФ по Омской области.

Отметим, что в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося и оценят действия работников администрации школы.