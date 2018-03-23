В здании омского музея протекает крыша

Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.

С наступлением весны в здании Омского государственного историко-краеведческого музея стала протекать крыша. Из-за этого пришлось закрыть выставку «Азиатская Россия». Потому что пострадали экспонаты. Сейчас их перенесли в другое помещение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального министерства культуры

В музее заявили, что крышу будут ремонтировать после того, как снег полностью растает. Деньги на эти цели уже выделили.