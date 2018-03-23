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В здании омского музея протекает крыша
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В здании омского музея протекает крыша 

АиФ-Омск 4 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.
С наступлением весны в здании Омского государственного историко-краеведческого музея стала протекать крыша. Из-за этого пришлось закрыть выставку «Азиатская Россия». Потому что пострадали экспонаты. Сейчас их перенесли в другое помещение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального министерства культуры.
В музее заявили, что крышу будут ремонтировать после того, как снег полностью растает. Деньги на эти цели уже выделили.
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