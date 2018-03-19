Во Владивостоке покажут работы художника Александра Пыркова, которые спасли от уничтожения

Это этюды 1970-1980-х годов.

Выставка «Александр Пырков. Этюды. 1970-1980-е годы» откроется в галерее «Арка» 21 марта и продлится 10 дней. Вход свободный.

Пырков Александр Александрович (1946-2014 г.г.) — известный приморский художник, чье становление пришлось на 1970-е годы. В 1976 году он окончил Дальневосточный институт искусств (преподаватели Ю. В. Собченко, В. Н. Доронин).

В ранний период творчества в работах Александра Пыркова превалируют черты французского постимпрессионизма. В середине 1980-х годов художник уходит от традиционных жанров и выбирает для себя другие творческие альтернативы, сообщает пресс-служба галереи.

Александр Пырков. Сидими

После многих лет поиска Александр Пырков разработал особый абстрактный язык живописи. Искусствовед Марина Куликова писала: «Если говорить о традиционализме живописи и графики Александра Пыркова, то, несомненно, его творчество может рассматриваться в контексте не только западной, но и восточной, в частности, китайской, культурной традиции. Переход от Сезанна, воспринимаемого живописцем в качестве основы художественной европейской школы, к живописи, трудно опознаваемой западной искусствоведческой мыслью, как движение художника в поисках интерпретации Пространства, проходил мучительно и медленно, даря на каждой из остановок в виде персональных выставок драгоценные сколы скрытого Некоего под названием „метафизическое пространство“.

Александр Пырков как мастер и философ оказал значительное влияние на развитие современного искусства во Владивостоке.

В конце 90-х художник начинает сотрудничать с галерей современного искусства „Арка“, где в 1999 году проходит его персональная выставка „500 мутаций“. При поддержке галереи он принимает участие во всероссийском проекте „Культурный герой ХХI века“ (г. Москва). С 2000 по 2013 годы состоялись выставки живописи, графики, рисунка известного художника, его произведения были представлены галереей на международных ярмарках „Арт-Москва“, „Арт Форум Берлин“ (Берлин, Германия), ARCO Madrid (Мадрид, Испания), KIAF Seoul (Сеул, Республика Корея).

История этой выставки очень интересная. Два года назад в галерею обратился художник Евгений Николаевич Корж с предложением показать неизвестные произведения А. Пыркова. Именно он, участник и свидетель тех замечательных пленэров, не позволил Александру Пыркову уничтожить этюды, собрал их и бережно хранил более 40 лет. Наше желание показать сохраненные работы основано на воспоминаниях о том времени, когда художники были молоды и полны идеалистического романтизма.

Как правило, такой рабочий материал представляет интерес для исследователей творчества художника и практически не доступен зрителю.

Выставка „Александр Пырков. Этюды. 1970-1980-е годы“ — возможность еще раз обратиться к творчеству мастера, вспомнить о нем, его коллегах и друзьях.