«Эвалар» стал партнером социальной фотовыставки о борьбе с раком

13 марта в Москве в Еврейском музее и центре толерантности состоялось открытие фотовыставки, которая посвящена всем женщинам, борющимся с раком. Компания «Эвалар» стала партером выставки и поддержала желание участниц в своем стремлении оставаться красивыми несмотря ни на какие обстоятельства.

В благотворительном проекте, проходящим в преддверии Международного женского дня, принимает участие 45 женщин, которые столкнулись с этим недугом. Из-за тяжелого заболевания жизнь каждой из них изменилась и внесла свои коррективы, но несмотря ни на что, женщины всегда хотят оставаться красивыми.

Съемки проекта проходили на просторной площадке в Еврейском музее и центре толерантности два дня. В них помимо основных героинь были задействованы волонтеры, фотографы и стилисты, визажисты, журналисты, а также операторы, которые совместными усилиями колдовали над образами участниц в их стремлении показать миру свою красоту.

С историей каждой участницы фотопроекта может будет познакомиться через цитаты, фразы и слова о её заболевании или победе над болезнью, которые будут сопровождать каждую фотографию. Авторы проекта и его участницы надеются, что это будет мотивировать других людей заботиться о своём здоровье, вовремя проверяться, и, несмотря на диагноз, оставаться красивой.

По словам Александры Гавриловой, одного из авторов данного проекта, основная цель фотовыставки это: «Осуществить мечты онкобольных женщин, а также женщин, победивших эту болезнь, сделать их красивыми, подарить положительные эмоции и привлечь внимание общества к проблемам онкологии через красоту».

Компания «Эвалар», основанная женщиной, всегда уделяла особое внимание сохранению качества жизни представительницам прекрасного пола, и всегда поддерживает стремление каждой оставаться красивой и здоровой на протяжении долгих лет.

Посетить выставку можно до 14 апреля бесплатно.