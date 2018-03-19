В Измайлово работает художественная выставка «Устойчивое неравновесье»

В выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка до 25 марта работает выставка произведений Игоря Терехова «Устойчивое неравновесье».

Посетители увидят и ознакомятся с абстрактными композициями, насыщенные светлой палитрой, где белый цвет является стволовым основанием, отблеском чистого состояния. Выставка организована при поддержке «Рембрандт-арт» (www.rembrandt-art.ru), куратор — Евгений Глобенко.

Игорь Терехов родился в 1954 году в Екатеринбурге. Сейчас живет в городе Жуковский Московской области. Живописью Игорь занимается с 1973 года. Он состоит в товариществе живописцев Московского Союза художников и в других творческих объединениях. Его работы находятся в Государственном Русском музее, в частных собраниях России, Германии, Швейцарии, Франции, Канады, Сингапура, Японии.

Адрес: Московский проспект, с. 26 — выставочный павильон «Арт-парк», Измайловского ПКиО.

Время для посещения по 25 марта (ежедневно кроме понедельника и вторника) с 12 до 20 часов.

Вход бесплатный.