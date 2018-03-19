В Арт-центре «Свободный 24» на этой неделе пройдут два спектакля

Библиотека № 96 и театральный центр «Свободный 24» представят зрителям два спектакля молодого театра «БЫ». На оба спектакля вход свободный. Постановку по рассказам Александра Вампилова «Такая тоска, такая нежность» покажут в театральном центре уже сегодня. Спектакль поставил режиссёр Михаил Федоренко — это его первая постановка. Начало спектакля — в 20.00. Чтобы попасть на спектакль, нужно зарегистрироваться на Timepad https://svobodniy24.timepad.ru/event/675485/ Спектакль по мотивам поэмы Михаила Лермонтова «Демон» под названием «Восточная повесть» состоится 23 марта в 20.00. Режиссер спектакля — Алексей Гусаров . Регистрация на спектакль «Восточная повесть»: https://svobodniy24.timepad.ru/event/674813/ Сценографию спектакля создала художник сцены Марины Петрова-Ришняк. Выставку макетов ее декораций зрители смогут увидеть перед началом представления. Фото предоставлено библиотекой № 96