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В Арт-центре «Свободный 24» на этой неделе пройдут два спектакля
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В Арт-центре «Свободный 24» на этой неделе пройдут два спектакля 

Управа района Новогиреево 14 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
Библиотека № 96 и театральный центр «Свободный 24» представят зрителям два спектакля молодого театра «БЫ». На оба спектакля вход свободный.
Постановку по рассказам Александра Вампилова «Такая тоска, такая нежность» покажут в театральном центре уже сегодня. Спектакль поставил режиссёр Михаил Федоренко — это его первая постановка. Начало спектакля — в 20.00. Чтобы попасть на спектакль, нужно зарегистрироваться на Timepad https://svobodniy24.timepad.ru/event/675485/
Спектакль по мотивам поэмы Михаила Лермонтова «Демон» под названием «Восточная повесть» состоится 23 марта в 20.00. Режиссер спектакля — Алексей Гусаров. Регистрация на спектакль «Восточная повесть»: https://svobodniy24.timepad.ru/event/674813/
Сценографию спектакля создала художник сцены Марины Петрова-Ришняк. Выставку макетов ее декораций зрители смогут увидеть перед началом представления.
Фото предоставлено библиотекой № 96
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