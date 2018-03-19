В Музее Зеленограда пройдет лекция, посвященная дочери Дмитрия Менделеева и жене Александра Блока

22 марта в 19.00 в основных помещениях Музея Зеленограда на улице Гоголя, д. 11в пройдет лекция «Л. Д. Блок — дочь великого ученого и жена великого поэта».

Лекция посвящена дочери великого ученого Дмитрия Менделеева , ставшей женой поэта Александра Блока. Любовь Дмитриевна сама была незаурядной личностью. Будучи профессиональной актрисой, она выступала на сцене, некоторое время работала в труппе В. Мейерхольда. В конце жизни, оставив сцену, она увлеклась изучением теории балета и написала работу о классическом танце, высоко ценимую знатоками. Ни одной женщине в мире не посвящено столько стихов, сколько посвящено Л. Д. Менделеевой. О непростой судьбе этой удивительной женщины рассказ в Музее Зеленограда.

Вход свободный, приглашаются все желающие (6+).