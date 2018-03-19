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В Музее Зеленограда пройдет лекция, посвященная дочери Дмитрия Менделеева и жене Александра Блока
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В Музее Зеленограда пройдет лекция, посвященная дочери Дмитрия Менделеева и жене Александра Блока 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
22 марта в 19.00 в основных помещениях Музея Зеленограда на улице Гоголя, д. 11в пройдет лекция «Л. Д. Блок — дочь великого ученого и жена великого поэта».
Лекция посвящена дочери великого ученого Дмитрия Менделеева, ставшей женой поэта Александра Блока. Любовь Дмитриевна сама была незаурядной личностью. Будучи профессиональной актрисой, она выступала на сцене, некоторое время работала в труппе В. Мейерхольда. В конце жизни, оставив сцену, она увлеклась изучением теории балета и написала работу о классическом танце, высоко ценимую знатоками. Ни одной женщине в мире не посвящено столько стихов, сколько посвящено Л. Д. Менделеевой. О непростой судьбе этой удивительной женщины рассказ в Музее Зеленограда.
Вход свободный, приглашаются все желающие (6+).
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