Московские школы искусств откроют арт-лабораторию для молодежи

Столичные школы искусств откроют прием заявок в арт-лабораторию для молодых москвичей. Об этом стало известно 19 марта.

Участниками смогут стать ребята в возрасте от 12 до 18 лет из московских творческих школ и колледжей.

— Для нас самым важным в этом экспериментальном проекте является возможность понять, какие направления сегодня действительно интересны детям, — рассказала Елена Кожемякина, заместитель руководителя Департамента культуры.

Заявку на участие следует подать до 30 марта, отбор пройдет до 6 апреля. Ребята будут обучаться в творческих мастерских, узнают об основах организационной работы, а затем под руководством опытных наставников подготовят свои собственные проекты в различных направлениях современного искусства — от граффити до хип-хопа и перфомансов на улицах города.