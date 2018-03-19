Московские школы искусств откроют арт-лабораторию для молодежи 

Столичные школы искусств откроют прием заявок в арт-лабораторию для молодых москвичей. Об этом стало известно 19 марта.
Участниками смогут стать ребята в возрасте от 12 до 18 лет из московских творческих школ и колледжей.
— Для нас самым важным в этом экспериментальном проекте является возможность понять, какие направления сегодня действительно интересны детям, — рассказала Елена Кожемякина, заместитель руководителя Департамента культуры.
Заявку на участие следует подать до 30 марта, отбор пройдет до 6 апреля. Ребята будут обучаться в творческих мастерских, узнают об основах организационной работы, а затем под руководством опытных наставников подготовят свои собственные проекты в различных направлениях современного искусства — от граффити до хип-хопа и перфомансов на улицах города.
Результаты работы юных жителей столицы войдут в программу Большого фестиваля московских школ искусств. Он пройдет 2 июня в саду «Эрмитаж».