Московские школы искусств открывают арт-лабораторию

Как сообщила заместитель руководителя столичного Департамента культуры Елена Кожемякина, за два месяца учащиеся московских творческих школ и колледжей от 12 до 18 лет познакомятся с основами проектной работы, менеджментом и маркетингом, а также пообщаются со звездными наставниками. Под руководством кураторов ребята смогут запустить канал на YouTube, спродюсировать музыкальный фестиваль, поставить перформанс на улицах Москвы, создать инсталляцию в парке или спеть с известным артистом. Подать заявку на сайте проекта можно до 30 марта.