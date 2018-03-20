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Московские школы искусств открывают арт-лабораторию
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Московские школы искусств открывают арт-лабораторию 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Как сообщила заместитель руководителя столичного Департамента культуры Елена Кожемякина, за два месяца учащиеся московских творческих школ и колледжей от 12 до 18 лет познакомятся с основами проектной работы, менеджментом и маркетингом, а также пообщаются со звездными наставниками. Под руководством кураторов ребята смогут запустить канал на YouTube, спродюсировать музыкальный фестиваль, поставить перформанс на улицах Москвы, создать инсталляцию в парке или спеть с известным артистом. Подать заявку на сайте проекта можно до 30 марта.
Авторадио: последние новости
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