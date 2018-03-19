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Уникальная выставка флорентийской мозаики открылась во Владивостоке
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Уникальная выставка флорентийской мозаики открылась во Владивостоке 

Prim.News 14 часов назад
Фото: Prim.News
В последний раз работы в этой технике демонстрировали 10 лет назад.
В Приморском краевом центре народной культуры (Владивосток, ул. Пушкинская, 25) с 19 по 25 марта проходит уникальная выставка картин коллекционера Антона Владимировича Ольховского «Мирья Сомородья».
На выставке представлено около 30 картин из минералов, выполненных в стиле флорентийской и римской мозаик. Техника этого стиля заключается в использовании каменных пластин, причем рисунок на срезе камней всегда разный, что придает дополнительную цветопередачу и неповторимое настроение каждой работе. Выставка посвящена великому русскому поэту А. С. Пушкину.
При создании картин используются различные каменные породы, в основном это сердолик, агат, яшма, лазурит, родонит, нефрит, мрамор, змеевик, чароит и другие.
Во время работы выставки на ее площадке будет находиться коллекционер Антон Ольховский, который расскажет о создании каждой картины и смысле, заложенном в них. Вход на выставку свободный, время работы с 10:00 до 18:00.
Сюжетом картин, предложенных зрителям, послужил пейзаж, портрет, изображение животного мира, космических тел, также представлен былинный сюжет и картины в иконографическом стиле.
Флорентийская мозаика — очень редкая техника, и мастеров, работающих в этом стиле, можно пересчитать по пальцам. Но благодаря коллекционеру Ольховскому жителям Владивостока посчастливилось насладиться работами мастеров в этом виде творчества. Последний раз в нашем крае коллекционер выставлял работы ровно 10 лет назад.
Принимаются заявки на проведение групповых экскурсий по телефону 8 (423) 226-56-46.
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