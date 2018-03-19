Соборы, храмы и церквушки. Полотна Алексея Рычкова покоряют северян

В Лабытнанги в детской школе искусств открылась выставка известного художника современности Алексея Рычкова . За месяц работы экспозиция поменяется несколько раз — небольшие помещения не позволяют выставить все 60 полотен современного живописца из частной коллекции Виктор Широких.

Маринист, портретист, пейзажист и мастер художественной копии представил удивительную коллекцию полотен с изображением храмов, соборов, небольших церквушек и даже мечетей. Возможно, это благодарность художника, которого критики и искусствоведы называют «поцелованным Богом». Удивительна сама история открытия выставки. Бизнесмен и меценат Виктор Широких обратился с просьбой к Алексею Рычкову: написать картины, объединённые одной общей темой — величие православных храмов. Для осуществления замысла они совместно проделали колоссальную работу: не просто нашли и запечатлели красоту соборов в разных точках земли, но и придали образам церквей одухотворённость. На создание коллекции ушло около трёх лет, она уже выставлялась в Пскове, Коломне, Петрозаводске, Ханты-Мансийске и других городах России.

«Картина — это зеркало души художника. От этих полотен исходит светлая энергетика, добро, чистота и любовь. Представьте, ваш ребенок приходит на занятия музыкой, проходит мимо этих картин… Мы все время говорим о воспитании любви к Отечеству, это ли не яркий пример незаметной и такой важной работы над душами и сердцами. Думаю, что тихая, ненавязчивая нежность экспозиции будут интересны и взрослым», — рассказала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер , участвовавшая в открытии экспозиции.