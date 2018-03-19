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Художник Юрий Шабельников выступит с лекцией в Дмитровском
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Художник Юрий Шабельников выступит с лекцией в Дмитровском 

Управа района Дмитровский города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В рамках работы «Клуба директора» в школе № 236 на Клязьминской улице 30 марта состоится лекция «Введение в современное искусство». Ее прочтет художник Юрий Шабельников, чьи работы размещены в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее современного искусства и многих других. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Участник легендарной группы «Товарищество „Искусство или смерть“ Юрий Шабельников разберет тему современного искусства, расскажет, чем оно отличается от традиционного и какие цели преследует, — поделился сотрудник администрации.
Лекция начнется в 17.00. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке.
Напоминаем, школа № 236 располагается по адресу ул. Клязьминская, дом 7, корп. 4. (мю)
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