Художник Юрий Шабельников выступит с лекцией в Дмитровском

В рамках работы «Клуба директора» в школе № 236 на Клязьминской улице 30 марта состоится лекция «Введение в современное искусство». Ее прочтет художник Юрий Шабельников, чьи работы размещены в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее современного искусства и многих других. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Участник легендарной группы «Товарищество „Искусство или смерть“ Юрий Шабельников разберет тему современного искусства, расскажет, чем оно отличается от традиционного и какие цели преследует, — поделился сотрудник администрации.

Лекция начнется в 17.00. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке.

Напоминаем, школа № 236 располагается по адресу ул. Клязьминская, дом 7, корп. 4. (мю)