Школьники из Отрадного посетили Государственный Исторический музей

Ученики 4 «А» класса школы № 962 на минувшей неделе побывали в Государственном Историческом музее. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках образовательной программы «Тяжело в ученье — легко в бою».

-Ребятам показали подлинные мундиры и оружие русской армии, военные трофеи, рассказали о воспитании новобранцев, обучении их военному делу, нелегкой многолетней солдатской службе во славу Отечества, — рассказали в администрации школы.

Отметим, что Государственный исторический музей является крупнейшим национальным историческим музеем России. Его фонд насчитывает более пяти миллионов единиц хранения и 14 миллионов листов документальных материалов. В настоящее время в музейное объединение входят Храм Василия Блаженного, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты Романовых. (ип)