Дни культуры и искусства Португалии стартуют в Нижегородской области

Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

В первый день фестиваля в Русском музее фотографии состоится торжественное открытие Дней культуры и искусства Португалии. Нижегородцы смогут посетить фотовыставку «Мосты» португальского фотохудожника Фернанду Жорже. В день открытия и закрытия экспозиции вход на выставку свободный. Начало 20 марта в 16:00.

Также 20 марта в частном общеобразовательном учреждении «Школа им. М. В. Ломоносова» состоится торжественная передача книг португальских и бразильских авторов на русском и португальском языках в фонд библиотеки школы. В мероприятии примет участие начальник отдела международных связей и реализации проектов департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ксения Тюбекина и руководитель Дома Португалии в Нижнем Новгороде Екатерина Семьянова.

Передача книг организована Нижегородской региональной общественной организацией «Культурный центр „Дом Португалии“ при участии и поддержке Института Камоэньш в России, Посольства Португалии в Москве, Почетного консула Португалии Акасиу Феррейра и поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

В рамках фестиваля пройдет награждение учащихся „Школы им. М. В. Ломоносова“, победивших в конкурсе „Португалия: „Край света“ или „Колыбель открытий“.

Фестиваль продлится до 2 апреля.