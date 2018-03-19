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Дни культуры и искусства Португалии стартуют в Нижегородской области
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Дни культуры и искусства Португалии стартуют в Нижегородской области 

Нижегородская правда 13 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.
В первый день фестиваля в Русском музее фотографии состоится торжественное открытие Дней культуры и искусства Португалии. Нижегородцы смогут посетить фотовыставку «Мосты» португальского фотохудожника Фернанду Жорже. В день открытия и закрытия экспозиции вход на выставку свободный. Начало 20 марта в 16:00.
Также 20 марта в частном общеобразовательном учреждении «Школа им. М. В. Ломоносова» состоится торжественная передача книг португальских и бразильских авторов на русском и португальском языках в фонд библиотеки школы. В мероприятии примет участие начальник отдела международных связей и реализации проектов департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ксения Тюбекина и руководитель Дома Португалии в Нижнем Новгороде Екатерина Семьянова.
Передача книг организована Нижегородской региональной общественной организацией «Культурный центр „Дом Португалии“ при участии и поддержке Института Камоэньш в России, Посольства Португалии в Москве, Почетного консула Португалии Акасиу Феррейра и поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.
В рамках фестиваля пройдет награждение учащихся „Школы им. М. В. Ломоносова“, победивших в конкурсе „Португалия: „Край света“ или „Колыбель открытий“.
Фестиваль продлится до 2 апреля.
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