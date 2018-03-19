В Санкт-Петербурге объявлен лонг-лист премии современного искусства 

«В 2017 году оргкомитет Премии имени Сергея Курехина собрал более 1000 заявок из 50 городов России и из-за рубежа. В список номинантов вошло 74 проекта из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Челябинска, Перми, Самары и других городов России. Самыми популярными — по 13 проектов в каждой — стали номинации „Лучшее произведение визуального искусства“ и „Лучший кураторский проект“, — цитирует ТАСС пресс-секретаря премии Прасковью Шишкоедову. В этом году организаторы премии решили учредить новую номинацию „Фестивали в области современного искусства“. Так как данное направление стало популярным, в этой категории представлены 12 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Архангельска, Выксы, деревни Никола-Ленивец. Претендентами на премию стали работы, представляющие новаторский подход в выражении замысла художника и отражающие вектор развития будущего направления и тенденций современного искусства. Работы номинантов в апреле представят на выставке в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте. А 17 апреля в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова огласят победителей премии.