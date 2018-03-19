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Экспозиция «Кошачий патруль города» в библиотеке на Усиевича пополнилась новыми работами
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Экспозиция «Кошачий патруль города» в библиотеке на Усиевича пополнилась новыми работами 

Управа района Аэропорт города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 42 на улице Усиевича представили новые фотоработы в рамках экспозиции «Кошачий патруль города». Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Гришина. Снимки сделаны участниками проекта «Фотовыставка „Московский дворик“.
— Фотовыставка приурочена ко Всемирному дню кошек. В экспозиции представлены работы участников открытого интерактивного проекта — Кадрии Галеевой, Светланы Крючковой, Николая Рухадзе, Татьяны и Игоря Мавриных, Ольги Заушицыной, Андрея Хандожко, Ирины Монаховой, — на которых изображены наши пушистые любимцы, — поделилась Гришина.
Вход свободный. Адрес библиотеки № 42: ул. Усиевича, д. 16. (мю)
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