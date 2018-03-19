Экспозиция «Кошачий патруль города» в библиотеке на Усиевича пополнилась новыми работами 

В библиотеке № 42 на улице Усиевича представили новые фотоработы в рамках экспозиции «Кошачий патруль города». Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Гришина. Снимки сделаны участниками проекта «Фотовыставка „Московский дворик“.
— Фотовыставка приурочена ко Всемирному дню кошек. В экспозиции представлены работы участников открытого интерактивного проекта — Кадрии Галеевой, Светланы Крючковой, Николая Рухадзе, Татьяны и Игоря Мавриных, Ольги Заушицыной, Андрея Хандожко, Ирины Монаховой, — на которых изображены наши пушистые любимцы, — поделилась Гришина.
Вход свободный. Адрес библиотеки № 42: ул. Усиевича, д. 16. (мю)