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Выставку графических работ Марии Панфиловой открыли в библиотеке на Усиевича
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Выставку графических работ Марии Панфиловой открыли в библиотеке на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 20 марта 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 42 на улице Усиевича представили экспозицию графических работ художницы, поэтессы, члена Союза литераторов России Марии Панфиловой. Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— На открытии выставки гости библиотеки могли лично пообщаться с художницей. Помимо этого, перед собравшимися выступили члены литературного клуба «Подвал #1» Игорь Бурдонов, Александр Белугин, Кадрия Галеева, а также представители Московского салона литераторов Ольга Грушевская, Зинаида Кокорина, Александра Сухих, — пояснила Гришина.
Выставка открыта по адресу ул. Усиевича, д. 16. (мю)
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