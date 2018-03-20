Выставку графических работ Марии Панфиловой открыли в библиотеке на Усиевича

В библиотеке № 42 на улице Усиевича представили экспозицию графических работ художницы, поэтессы, члена Союза литераторов России Марии Панфиловой . Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Гришина

— На открытии выставки гости библиотеки могли лично пообщаться с художницей. Помимо этого, перед собравшимися выступили члены литературного клуба «Подвал #1» Игорь Бурдонов, Александр Белугин, Кадрия Галеева, а также представители Московского салона литераторов Ольга Грушевская, Зинаида Кокорина, Александра Сухих, — пояснила Гришина.

Выставка открыта по адресу ул. Усиевича, д. 16. (мю)