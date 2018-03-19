Среда в музее

Посвятите свою среду культурному отдыху— походу в музей.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ— МОЯ ИСТОРИЯ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ»

МОНАСТЫРСКАЯ 2 "Россия-Моя история"— это выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Экспозиции исторического парка созданы Патриаршим советом по культуре и Фондом Гуманитарных проектов при поддержке Администрации Президента Министерства культуры РФ , на основе материалов, представленных в российских исторических архивах и книгохранилищах при спонсорской поддержке крупнейших российских бизнес-структур. Пермь стала 15 городом, принявшим проект. Четыре масштабные выставки открылись в исторических зданиях города— Речного вокзала и железнодорожного вокзала «Пермь-1». Время работы с 10.00 до 19.00.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4 Один из старейших художественных музеев России с уникальной коллекцией произведений искусства мировой, российской и локальной культуры. Время работы с 10.00 до 19.00.

ДОМ МЕШКОВА

МОНАСТЫРСКАЯ, 11 С 2007 года Дом Мешкова стал основным зданием Пермского краеведческого музея. Сейчас в Доме Мешкова открыта экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца ХХ века. В музее можно увидеть прекрасную коллекцию пермского звериного стиля, старообрядческие иконы XVIII века, редкие раннепечатные книги и многое другое. Время работы с 10.00 до 19.00.

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

СИБИРСКАЯ, 15 Музей пермских древностей— путешествие в прошлое Земли, во времена удивительных растений и загадочных животных, которых изучает наука палеонтология. Большинство из них исчезли навсегда, оставив лишь следы в летописи планеты: динозавры юрского периода, мамонты и шерстистые носороги четвертичного периода, и многие другие остались лишь в палеонтологической летописи. И только некоторые смогли пережить эпохи Великих вымираний и сохраниться до наших дней— они называются «живыми ископаемыми». Время работы с 10.00 до 18.00.

МУЗЕЙ-ДИОРАМА В МОТОВИЛИХЕ

ОГОРОДНИКОВА, 2 Музей-Диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Мотовилихе» открыт 22 апреля 1970 года. Здание музея построено по проекту Пермского архитектора К. Э. Куноффа, а через 17 лет реконструировано по проекту архитектора В. А. Кондаурова. Музей является составной частью историко-революционного мемориала на горе Вышке, формирование которого научилось с 1920 года открытием памятника Борцам революции. Главной достопримечательностью диорамы является живописное полотно, выполненное художниками ордена Красной Звезды Е. И. Данилевским и М. А. Ананьевым. Время работы с 10.00 до 18.00.

ДОМ-МУЗЕЙ Н. Г. СЛАВЯНОВА

1905 ГОДА, 37 Дом-музей Николая Гавриловича Славянова, изобретателя дуговой электросварки металлов, — первый мемориальный музей технического профиля в Перми, был открыт 14 сентября 1988 года. Экспозиция расположена в здании XIX века, построенном по проекту Н. Г. Славянова. В интерьерах жилых комнат на подлинных мемориальных предметах представлены жизнь и творчество всемирно известного ученого, талантливого инженера. Среди уникальных экспонатов— славяновский «стакан», образец сварки из восьми черных и цветных металлов, отмеченный в 1893 году дипломом и медалью Всемирной выставки в Чикаго. Время работы с 10.00 до 17.30.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 24 PERMM— первый и пока единственный в России государственный музей современного искусства за пределами двух столиц. Сегодня PERMM— не только музей современного искусства, но и интерактивная площадка для коллективных действий художников, зрителей, кураторов, политических деятелей, социологов. Время работы с 12.00 до 21.00. СЕЛЕНИТОВАЯ КОМНАТА

ПЕРМСКАЯ, 78 Селенитовая комната не имеет аналогов не только в нашей стране, но и во всем мире. Уникальный по своим физическим свойствам селенит представляет собой удивительное минеральное свидетельство существования древнего пермского моря. Комната представляет собой искусственный грот, на стенах которого размещены декоративные панно и витражи из селенита 20 различных оттенков— пейзажи, достопримечательности, узнаваемые места Пермского края. Время работы с 12.00 до 19.00. ДОМ-МУЗЕЙ «ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ»

МОНАСТЫРСКАЯ,142 Это неприметный деревянный домик— один из самых необычных музеев Перми. Более 100 лет назад в нем действовала настоящая подпольная типография. Кроме того это единственный в городе музей, размещенный в доме-усадьбе рабочих. Время работы с 10.00 до 18.00.