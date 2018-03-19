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Книжную выставку в честь юбилея Горького представили в библиотеке Ховрина
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Книжную выставку в честь юбилея Горького представили в библиотеке Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 16 марта, в библиотеке №27 Ховрина прошло мероприятие «Самородок земли русской», посвященное 150-летию со дня рождения Максима Горького. Читателям представили книжно-иллюстративную выставку, посвященную писателю.
— На выставке были фотографии, иллюстрирующие все этапы биографии писателя. Здесь можно было посмотреть и полистать книги писателя, а также книги о его творчестве и жизни. Было рассказано о малоизвестных фактах жизни писателя, о его жизни в Италии, — отметили в библиотеке.
Напомним, библиотека №27 района Ховрино находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. (то)
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