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На Маршала Бирюзова открылась арт-галерея
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На Маршала Бирюзова открылась арт-галерея 

Управа района Щукино 12 часов назад
Фото: Управа района Щукино
Арт-галерея «Современные художники» открылась на втором этаже торгового центра в районе Щукино по адресу: улица Маршала Бирюзова, д. 32.
В двух залах галереи представлена выставка-продажа живописи и прикладного искусства.
— Сейчас и до конца марта в экспозиционном зале галереи проходит персональная выставка известного художника, музыканта, поэта и философа Виктории Преображенской «Свет Софии». Представлено около тридцати живописных работ, — рассказал руководитель галереи Олег Леонтьев.
Во втором зале галереи — множество живописных работ, которые можно прийти посмотреть, а при желании — и купить. Мариниста Константина Румянцева многие сравнивают с Айвазовским, а Игорь Шульман создает удивительные портреты, в одном из которых легко опознать Монику Беллуччи. На одной из картин Владимира Рябчикова изображен актер Юрий Богатырев, играющий роль в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Художник-дизайнер Лидия Цховребова представила валяные шляпы, украшения, расписанные вручную палантины.
Кроме того, в галерее проходят мастер-классы по живописи, росписи гипсовых фигурок, валянию для взрослых и детей. Вход в галерею свободный. (вт)
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