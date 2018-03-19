На Маршала Бирюзова открылась арт-галерея

Арт-галерея «Современные художники» открылась на втором этаже торгового центра в районе Щукино по адресу: улица Маршала Бирюзова, д. 32.

В двух залах галереи представлена выставка-продажа живописи и прикладного искусства.

— Сейчас и до конца марта в экспозиционном зале галереи проходит персональная выставка известного художника, музыканта, поэта и философа Виктории Преображенской «Свет Софии». Представлено около тридцати живописных работ, — рассказал руководитель галереи Олег Леонтьев

Во втором зале галереи — множество живописных работ, которые можно прийти посмотреть, а при желании — и купить. Мариниста Константина Румянцева многие сравнивают с Айвазовским, а Игорь Шульман создает удивительные портреты, в одном из которых легко опознать Монику Беллуччи . На одной из картин Владимира Рябчикова изображен актер Юрий Богатырев , играющий роль в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Художник-дизайнер Лидия Цховребова представила валяные шляпы, украшения, расписанные вручную палантины.

Кроме того, в галерее проходят мастер-классы по живописи, росписи гипсовых фигурок, валянию для взрослых и детей. Вход в галерею свободный. (вт)